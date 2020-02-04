Два жителя Хакасии похитили и держали в подполье мужчину

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:12:45+03:00

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В Хакасии ссора между тремя мужчинами окончилась для одного из них похищением – его избили и долгое время держали в подполье. Как рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, произошло все в деревне Бирикчуль в ноябре прошлого года. Как-то вечером к 37-летнему местному жителю приехали два молодых мужчины, чтобы найти своего родственника.

- Брат родственника обещал им выполнить работы по хозяйству, однако обещание не сдержал. Разозлившись, злоумышленники нанесли потерпевшему телесные повреждения, после чего против его воли перевезли на мотоцикле в дом к одному из обвиняемых, где поместили в подполье, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Мужчина, наверное, так и сидел бы в подполье, однако ему удалось вырваться. На похитителей завели уголовное дело по ст. 126 УК России (похищение человека). Оба преступника признали вину. Их судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU