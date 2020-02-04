В Красноярске муниципальный детсад откроют в жилой многоэтажке
В Красноярске, на Норильской, 4г откроет свои двери муниципальный детский сад. Его организовали в жилой многоэтажке, а не в отдельно стоящем здании, как это принято делать. Садик разместится на первом и втором этажах жилого дома.
Известно, что детский сад, который здесь откроют, будет филиалом детсада №211 на Тотмина. В здании решено разместить четыре группы, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, а также и медкабинет. Несмотря на то, что учреждение будет работать в жилой многоэтажке, у садика будет отдельная огороженная площадка для прогулок детей и свой вход.
Добавим, что в советский период садики иногда открывали в жилых домах. Часть из них работает и по сей день. В наши дни такая практика используется чаще всего при открытии частных детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU