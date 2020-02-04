Два на выбор. В Красноярске определяются с местом для нового дворца бракосочетаний

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:33:26+03:00

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Еще прошлым летом в Красноярске начались разговоры о строительстве еще одного Дворца бракосочетаний. Глава региона Александр Усс поручил найти под него место и провести голосование среди горожан – всех ли устраивает выбор участка. Сейчас на примете имеется два места под новый Дворец бракосочетаний, сообщает «7 канал».

Один участок – в Академгородке, неподалеку от Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Еще один – на правобережье, рядом с «Платинум Ареной».

И то, и другое место, в общем-то, живописно. Однако какой бы выбор не сделан был в конечном итоге, он, конечно, потребует изменений в документы. Впрочем, пока что красноярцы свой выбор не сделали. «Комсомольская правда» - Красноярск сообщит позднее, когда начнется процедура всеобщего голосования по выбору места для Дворца бракосочетаний.

ИСТОЧНИК KP.RU