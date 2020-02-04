Десятки незаконных рекламных конструкций убрали из центра Красноярска

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:21:08+03:00

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Власти Красноярска продолжают борьбу с незаконной рекламой. В центре города, по информации администрации Красноярска, убрано за последнее время 82 рекламные конструкции, которые были установлены незаконно. Кроме того, центр расчистили от бумажной рекламы – вывезли свыше 10 кубометров бумажных объявлений.

Как рассказали чиновники, работа по расчистке города идет ежедневно – с опор, шумозащиты, деревьев, остановок и фасадов снимают объявления, с газонов – конструкции. Что касается недобросовестных рекламодателей, их ждет штраф. По данным на начало текущего года, в службу судебных приставов поступило для взыскания 8 материалов. Сумма – 22 тысячи рублей. Немного, конечно, но все-таки.

Напомним, что кампания по расчистке города от незаконной рекламы идет в Красноярске не первый год. В среде предпринимателей к ней относятся, по понятным причинам, неоднозначно.

ИСТОЧНИК KP.RU