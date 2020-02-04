Сотрудница почтового отделения на Таймыре присвоила себе более 400 000

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:50:34+03:00

В течение 4 месяцев женщина принимала наложенные платежи и сборы, а деньги оставляла себе

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Сотрудники отделения связи в Дудинке обратились в полицию: внутренняя проверка показала, что у них завелся вор. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, подозрение пало на работницу отделения в поселке Хантайское Озеро. 32-летняя воровка, как выяснили полицейские, промышляла 4 месяца.

- Злоумышленница 1987 года рождения принимала от граждан наложенные платежи и сборы за почтовые отправления, а потом присваивала полученные наличные деньги себе, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Кроме того, полицейские выяснили, что сотрудница присвоила имущество, принадлежащее отделению связи. Общая сумма причиненного ущерба составила около 430 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК России (присвоение и растрата). Состоялся суд, который вынес воровке приговор - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Суд принял такое решение в связи с тем, что женщина частично возместила похищенные деньги. С работы ее, естественно, уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU