В марте откроются рейсы Красноярск – Якутск

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:28:13+03:00

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В конце марта откроются прямые рейсы Красноярск – Якутск. Сейчас до Якустка чаще всего приходится добираться только с пересадками. 30 марта «Аэрофлот» запустит прямые рейсы. Время полета – всего 3 часа 15 минут. Выполнять их авиакомпания будет шесть раз в неделю – с понедельника по субботу на Boeing 737-800.

Добавим, что в пресс-службе авиакомпании пояснили, что рейс организован в связи с созданием в Красноярске международного хаба, а аэропорт «Красноярск» станет для «Аэрофлота» вторым базовым. Этому способствует географическое положение Красноярска, за счет которого перевозчику удобно расширить межрегиональную сеть авиасообщения. К слову, к 2023 году авиакомпания планирует обслужить 100 миллионов пассажиров. Этому поспособствует в том числе и хаб в Красноярске - это позволит нарастить транзитный пассажиропоток и на внутренних, и на международных рейсах.

ИСТОЧНИК KP.RU