На севере Красноярского края мужчина угнал моторную лодку, чтобы порыбачить

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:08:09+03:00

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Житель Дудинки не подозревал, чем обернется для него желание порыбачить на чужой моторной лодке. Если бы знал, наверняка обошел бы ее за километр. А теперь ему предстоит отбывать реальный срок.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в июле 2019 года 32-летний житель поселка Левинские пески обнаружил, что у него пропала лодка, которую он держал на берегу Енисея. Кто мог это сделать, он даже не догадывался. Так что отправился в полицию и написал заявление в надежде, что пропажу найдут.

Вскоре сыщикам удалось установить, куда уплыла лодка. Как оказалось, 37-летний ранее судимый гражданин решил порыбачить, сорвал замок и отправился на Енисей. Каким был улов, не уточняется. Но суд назначил ему 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Транспортное средство в целости было возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU