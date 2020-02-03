На севере Красноярского края мужчина угнал моторную лодку, чтобы порыбачить
Житель Дудинки не подозревал, чем обернется для него желание порыбачить на чужой моторной лодке. Если бы знал, наверняка обошел бы ее за километр. А теперь ему предстоит отбывать реальный срок.
Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в июле 2019 года 32-летний житель поселка Левинские пески обнаружил, что у него пропала лодка, которую он держал на берегу Енисея. Кто мог это сделать, он даже не догадывался. Так что отправился в полицию и написал заявление в надежде, что пропажу найдут.
Вскоре сыщикам удалось установить, куда уплыла лодка. Как оказалось, 37-летний ранее судимый гражданин решил порыбачить, сорвал замок и отправился на Енисей. Каким был улов, не уточняется. Но суд назначил ему 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Транспортное средство в целости было возвращено владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU