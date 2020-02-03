2020-02-03T17:57:17+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020»

Встань на лыжи и выиграй 10 тысяч рублей!
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают на Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020». Фото: пресс-служба министерства спортаКрасноярцев приглашают на Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020». Фото: пресс-служба министерства спорта
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Красноярцев приглашают на 28 Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020». Он пройдет 8 февраля. Местом проведения в Красноярске выбрали многофункциональный спортивный комплекс «Радуга».

Организаторами спортивного фестиваля выступают администрация Красноярска, минспорта края, красспорт города, главное управление молодежной политики и туризма, компании En+Group, компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, общественная организация «Союз десантников Красноярского края».

Накануне именитые красноярские спортсмены проверили трассу, подали пример. Министр спорта, он же серебряный призер Олимпиады Павел Ростовцев, руководитель красспорта Валерий Черноусов и олимпиец Николай Большаков совершили 7-часовой лыжный поход и прошли по зимнему лесу почти 30 км.

- Мы предлагаем провести костюмированный забег, приглашаем и представителей силовых структур, чтобы они пришли в своей одежде. Мы также приглашаем всех жителей Красноярска принять участие в костюмированном забеге, посвященном 75-летию Победы. Помимо этого, будет и спортивная составляющая. Поэтому хотим совместить два таких формата народный и спортивный. И мы приглашаем всех на этот замечательный праздник. Приезжайте, будем все вместе кататься, - сказал Павел Ростовцев.

К слову, костюмированный забег «Лыжный батальон Победы» начнется сразу после открытия фестиваля, в 12:40. Чтобы принять в нем участие, необходимо прийти на старт в ретрокостюме. Обладатель самого яркого образа получит приз номиналом 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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