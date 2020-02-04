2020-02-04T02:33:43+03:00
Происшествия

В Красноярске живодер выкинул с четвертого этажа двух собак

ЧП случилось на Джамбульской [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Виновника устанавливаютВиновника устанавливаютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В одной из многоэтажек в Советском районе Красноярска неизвестный выкинул из окна четвертого этажа одну за другой двух собак. Об инциденте «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник. Произошло все еще в начале января на Джамбульской, 4а. В полицию о происшествии сообщил житель дома, однако он не знает, кто именно вышвырнул собак, была глубокая ночь - не успел разглядеть живодера.

- Примерно в 01.29 из окна четвертого этажа выкинули двух собак, - рассказал источник «Комсомольской правды» - Красноярск. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведен комплекс следственных действий. Доследственную проверку проводит ОД ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское».

О состоянии животных не сообщается. вероятнее всего, собаки погибли. Напомним, похожий случай произошел в Красноярске в октябре прошлого года. На Северо-Енисейской мужчина скинул с 9-го этажа собаку - чтобы отомстить своей жене, они поссорились. Было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Мировой суд назначил виновнику наказание - 11 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске живодер выкинул с четвертого этажа двух собак
Соцработника подозревают в краже 1 000 000 рублей «гробовых» у дедушки
На севере Красноярского края мужчина угнал моторную лодку, чтобы порыбачить
«Реально все полыхает»: жителей поселка в Красноярском крае перепугал взрыв на электроподстанции
Красноярцев приглашают на Всероссийскую акцию «Лыжня России-2020»
В Красноярском крае вынесли приговор преступнику, скрывавшемуся от правосудия 11 лет
В Красноярске вновь заработали автобусные приложения
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
На предприятиях СУЭК стартовала Трудовая вахта памяти, посвященная 75-летию Победы
В Красноярске владельцев промбаз и стройплощадок обяжут чипировать и стерилизовать корпоративных собак
Райффайзенбанк выяснил как малый бизнес берет кредиты
В Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирму
В январе в Красноярске родились 13 двойняшек и 1 тройня
Красноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваев
Пытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллиона
В Красноярске крупный продавец мебели не доплатил в бюджет 90 миллионов рублей
В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными руками
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award