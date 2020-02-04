В Красноярске живодер выкинул с четвертого этажа двух собак

4 Февр. 2020 2020-02-04T02:33:43+03:00

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В одной из многоэтажек в Советском районе Красноярска неизвестный выкинул из окна четвертого этажа одну за другой двух собак. Об инциденте «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник. Произошло все еще в начале января на Джамбульской, 4а. В полицию о происшествии сообщил житель дома, однако он не знает, кто именно вышвырнул собак, была глубокая ночь - не успел разглядеть живодера.

- Примерно в 01.29 из окна четвертого этажа выкинули двух собак, - рассказал источник «Комсомольской правды» - Красноярск. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведен комплекс следственных действий. Доследственную проверку проводит ОД ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское».

О состоянии животных не сообщается. вероятнее всего, собаки погибли. Напомним, похожий случай произошел в Красноярске в октябре прошлого года. На Северо-Енисейской мужчина скинул с 9-го этажа собаку - чтобы отомстить своей жене, они поссорились. Было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Мировой суд назначил виновнику наказание - 11 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU