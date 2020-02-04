2020-02-04T02:32:53+03:00
Происшествия

Соцработника подозревают в краже 1 000 000 рублей «гробовых» у дедушки

Пропажа денег вскрылась после смерти жителя Красноярска [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полиция проводит доследственную проверкуПолиция проводит доследственную проверкуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железнодорожном районе Красноярска соцработник могла украсть у дедушки 1 миллион рублей. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, о том, что деньги пропали, стало известно после смерти владельца. Мужчина 1934 года рождения жил на проспекте Мира и, как и многие старики, копил «гробовые» - сумма получилась крупная. И близкие мужчины о ней знали. Однако сын пенсионера и сам неплохо зарабатывает - занимает солидный пост в компании, которая выполняет ремонт железнодорожных путей. Так что деньгами семье пенсионер не помогал, а ему не мешали откладывать.

В начале ноября прошлого года старик умер. Тут-то и вскрылось, что денег в квартире нет. Близкие считают, что руку к исчезновению миллиона рублей могла приложить соцработник районного центра социального обслуживания населения.

- В период с 2016 по 2018 годы женщина присматривала за пожилым мужчиной и путем обмана и злоупотребления доверием могла похитить денежные средства, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник. - Обстоятельства устанавливаются, организована доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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