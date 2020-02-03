В Красноярском крае вынесли приговор преступнику, скрывавшемуся от правосудия 11 лет

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:53:05+03:00

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В Назаровском районном суде рассмотрено уголовное дело по преступлению, совершенному еще в 2008 году. Все это время злоумышленник скрывался от следствия в другом регионе. Однако в конце концом его вычислили , рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуре.

Летом 2008 года возле кафе в городе Назарово произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них нанес несколько ударов ножом другому, пострадавший скончался. Преступник уехал из города в неизвестном направлении, все это время находился в федеральном розыске: не поддерживал связь с близкими, нигде официально не работал.

И вот в минувшем году следователи получили информацию, что он находится в Приморском крае. Мужчина официально трудоустроился и тем самым обнаружил свое местонахождение. Его этапировали в Назарово и заключили под стражу. Свою вину в суде он признал частично, заявив, что оборонялся, а убийство произошло непреднамеренно.

По совокупности приговором мужчина получил 8 лет колонии особого режима, но у него есть время, чтобы обжаловать приговор

ИСТОЧНИК KP.RU