В Красноярске вновь заработали автобусные приложения

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:50:19+03:00

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В Красноярске вновь заработали популярные автобусные приложения – «Твой автобус» и Bustime. Они не работали с конца ноября прошлого года, а до этого несколько месяцев периодически давали сбой. Так что пришлось отключать их для модернизации и настройки нового сервисного оборудования, а также для обновления программного обеспечения, сообщили Newslab.ru в департаменте транспорта города. К слову, вместе с приложениями «Твой автобус» и Bustime оказался вне доступа и основной городской портал Красноярскгортранса.

Сейчас все приложения работают в полном режиме. Таким, образом, отследить движение автобусов, троллейбусов и трамваев можно через портал информирования и его мобильную версию, через Call-центр (центр автоматической обработки звонков). А также через приложения: «Яндекс.Транспорт», Hubb, «Умный транспорт», «Твой автобус», Krasbus, Bustime.

ИСТОЧНИК KP.RU