ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:44:25+03:00

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С 1 февраля клиентам ВТБ и Почта Банка стала доступна объединенная программа лояльности «Мультибонус». Владельцы карт обеих кредитных организаций смогут, расплачиваясь ими за повседневные покупки, копить бонусы от обоих банков в едином личном кабинете и обменивать их по своему усмотрению на рубли или товары в маркетплейсе Мультибонус или в приложении. Это первая и единственная на российском банковском рынке объединенная программа лояльности, включающая в себя единую площадку для списания бонусов и единый баланс.

Объединенная программа «Мультибонус» позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино и т.д. (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге). Для удобства клиентов были интегрированы два приложения – Почта Банк Онлайн и «Мультибонус». В объединенном личном кабинете можно отследить состояние бонусного счета, прогноз начислений, переводить бонусы в рубли по курсу 1:1 и перечислять их на свой счет (для клиентов ВТБ – в рамках опции «cash back»). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы «Мультибонус» – более 100 известных брендов и гипермаркетов.

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