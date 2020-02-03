На предприятиях СУЭК стартовала Трудовая вахта памяти, посвященная 75-летию Победы

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:31:43+03:00

К ней присоединятся шахтеры от Мурманска до Владивостока

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В 2020 году Россия отмечает 75-летние Победы в Великой Отечественной войне. Готовясь к этому событию, Сибирская угольная энергетическая компания посвятила Трудовую вахту памяти. На всех предприятиях СУЭК от Мурманска до Владивостока, с 1 февраля до 30 апреля, горняки и коллективы сервисных подразделений будут стремиться к повышенным показателям, посвящая производственные достижения подвигу своих дедов, прадедов и всех участников и свидетелей событий 1941 – 1945 годов. Итоги Трудовой вахты памяти будут подведены накануне 9 мая.

Производственные соревнования, посвященные важным событиям в российской истории, в СУЭК проводят ежегодно, они приурочены к разным событиям. В 2019 году Трудовая вахта была посвящена 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, в 2018 и 2017 годах – Дню шахтера. В 2016 году – 55-летию полета Юрия Гагарина в космос.

- Итогом Вахты памяти становятся даже не профессиональные победы отдельных бригад, людей, а объединение всех сотрудников, трудовых коллективов общей идеей – поблагодарить наших ветеранов за возможность жить в мире, трудиться, ставить рекорды, растить детей и внуков, - прокомментировал ее результаты генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

В компании добавили, что в течение юбилейного года СУЭК провести в Красноярском крае целый комплекс мероприятий. Кроме коллективов в них будут участвовать члены семей сотрудников компании. Волонтерами Победы станут Трудовые отряды и классы СУЭК, советы молодежи угольных разрезов, добровольцы серебряного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU