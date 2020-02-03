В Красноярске владельцев промбаз и стройплощадок обяжут чипировать и стерилизовать корпоративных собак

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:57:45+03:00

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В Красноярске владельцы промышленный баз, строительных площадок, гаражных кооперативов, садоводческих общество должны позаботиться о своих питомцах, которые живут там и охраняют территорию. Такую задачу ставит перед ними администрация города. Это должно снизить проблему с бродячими собаками ведь именно такие животные рано или поздно пополняют популяцию бездомных. Вследствие чего вся эффективность мероприятий по борьбе с ними сводится к минимуму.

По закону собак с улицы необходимо отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать в среду обитания. Новое правило перекладывает эти обязанности на тех, у кого собаки содержатся в настоящее время. Попав на улицу, животные не смогут размножаться, но зато можно будет отследить, кому они принадлежали раньше и как оказались на улице. В Горсовет администрация города направила обращение внести соответствующие поправки в законодательство.

Остается добавить, что ветеринарным клиникам города будет выделена субсидия из бюджета в размере 1 миллиона рублей для стерилизации бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU