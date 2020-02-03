Райффайзенбанк выяснил как малый бизнес берет кредиты

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:56:48+03:00

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Банк решил проанализировать* объемы и частоту кредитов в сегменте и выяснил, какие факторы на них могут влиять. Согласно опросам, проведенным банком, потребность в кредитовании есть у трети всех клиентов.

Размер кредита меняется в зависимости от возраста компании (сравнивались медианные значения). Наименьшие суммы берут в кредит компании возрастом один-два года. К пяти годам кредитный лимит утраивается, а к 8 годам увеличивается в 5 раз и достигает своего первого пикового значения в почти 8 млн руб. Затем размер кредита немного снижается, но ближе к «совершеннолетию» начинает резко расти, к 17 годам он увеличивается еще в 1,7 раз и достигает своего максимального значения**. При этом корреляции между размером годового оборота компании и ее возрастом нет.

На размер кредитного лимита влияет специфика отрасли***, в которой работает компания. Самые большие кредитные лимиты отмечены у компаний, занимающихся недвижимостью. Второе и третье место занимают деятельность в области отдыха и развлечений (15,5 млн руб.) и энергетика (14,9 млн руб.). За ними следуют здравоохранение и электроника со средними кредитными лимитами 13,8 и 13,6 млн руб. соответственно.

«Рост темпов кредитования малого и микро бизнеса в нашем банке мы связываем в первую очередь с автоматизацией и упрощением процесса кредитования, а также ростом количества кредитов, привлеченных с использованием онлайн-каналов, — с 10 до 85% за десять месяцев 2019 года. В связи со снижением процентных ставок последние несколько лет доступность кредитов для малого бизнеса повысилась», — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

* - В исследовании использовались данные за 2017-2019 гг.

** - Компаний, зарегистрированных более 17 лет назад, в портфеле Райффайзенбанка существенно меньше, чем всех остальных, поэтому в анализе они не учитывались.

*** - При анализе учитывались только те отрасли, из которых более 10 клиентов взяли кредиты.