2020-02-03T12:56:48+03:00
Экономика

Райффайзенбанк выяснил как малый бизнес берет кредиты

Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Банк решил проанализировать* объемы и частоту кредитов в сегменте и выяснил, какие факторы на них могут влиять. Согласно опросам, проведенным банком, потребность в кредитовании есть у трети всех клиентов.

Размер кредита меняется в зависимости от возраста компании (сравнивались медианные значения). Наименьшие суммы берут в кредит компании возрастом один-два года. К пяти годам кредитный лимит утраивается, а к 8 годам увеличивается в 5 раз и достигает своего первого пикового значения в почти 8 млн руб. Затем размер кредита немного снижается, но ближе к «совершеннолетию» начинает резко расти, к 17 годам он увеличивается еще в 1,7 раз и достигает своего максимального значения**. При этом корреляции между размером годового оборота компании и ее возрастом нет.

На размер кредитного лимита влияет специфика отрасли***, в которой работает компания. Самые большие кредитные лимиты отмечены у компаний, занимающихся недвижимостью. Второе и третье место занимают деятельность в области отдыха и развлечений (15,5 млн руб.) и энергетика (14,9 млн руб.). За ними следуют здравоохранение и электроника со средними кредитными лимитами 13,8 и 13,6 млн руб. соответственно.

«Рост темпов кредитования малого и микро бизнеса в нашем банке мы связываем в первую очередь с автоматизацией и упрощением процесса кредитования, а также ростом количества кредитов, привлеченных с использованием онлайн-каналов, — с 10 до 85% за десять месяцев 2019 года. В связи со снижением процентных ставок последние несколько лет доступность кредитов для малого бизнеса повысилась», — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

* - В исследовании использовались данные за 2017-2019 гг.

** - Компаний, зарегистрированных более 17 лет назад, в портфеле Райффайзенбанка существенно меньше, чем всех остальных, поэтому в анализе они не учитывались.

*** - При анализе учитывались только те отрасли, из которых более 10 клиентов взяли кредиты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
На предприятиях СУЭК стартовала Трудовая вахта памяти, посвященная 75-летию Победы
В Красноярске владельцев промбаз и стройплощадок обяжут чипировать и стерилизовать корпоративных собак
Райффайзенбанк выяснил как малый бизнес берет кредиты
В Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирму
В январе в Красноярске родились 13 двойняшек и 1 тройня
Красноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваев
Пытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллиона
В Красноярске крупный продавец мебели не доплатил в бюджет 90 миллионов рублей
В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными руками
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award