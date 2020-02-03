2020-02-03T12:31:37+03:00
Происшествия

В Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирму

А самих ритуальщиков оштрафовали на полмиллиона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирмуВ Красноярске уволили с работы полицейского, снабжавшего информацией похоронную фирмуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске уволили сотрудника полиции, который снабжал информацией похоронную фирму. Понесла наказание и сама ритуальная фирма, которая платила ему за «мертвые души». Таковы результаты проверки, которую провела прокуратура Свердловского района в рамках соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что в 2017 году владелец фирмы с громким названием «Красноярская региональная организация защиты интересов граждан в сфере ритуальных услуг «Помощь» пошел на сговор с бывшим сотрудником полиции. Он предложил тому платить каждый раз, когда экс-полицейский сообщит ему сведения об умерших.

Это было выгодно похоронному агентству, ведь его представители первыми заявлялись к родным умерших и заключали с ними договор на оказание ритуальных услуг. Незаконное сотрудничество продолжалось до 2019 года. После того, как это вскрылось, на фирму наложили административный штраф в размере 500 тысяч рублей. Что касается информатора и владельца похоронной фирмы, на них возбуждены уголовные дела за дачу взятки и получение взятки. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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