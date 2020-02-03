В январе в Красноярске родились 13 двойняшек и 1 тройня

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:37:08+03:00

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В январе в Красноярском краевом перинатальном центе родился 291 малыш. Их них мальчишек 149, а девочек – 142. Причем самыми маленькими стали два малыша, это мальчик и девочка, оба появились на свет весом по 600 граммов. Оба находятся под усиленным наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо. А самым большим ребенком января стал мальчик, весил богатырь при рождении 4630 граммов.

Но это не все новости. Среди январских малышей перинатального центра – 13 двойняшек и 1 тройня. В одной семье сразу родились мальчик (1800 граммов) и две его сестренки (1220 и 1080 граммов). К слову, рождение тройняшек произошло впервые за много месяцев.

Добавим, что краевой клинический центр охраны материнства и детства – это крупнейшее профильное учреждение здравоохранения. Здесь оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Также в крае функционируют перинатальные центры в Ачинске и Норильске.

ИСТОЧНИК KP.RU