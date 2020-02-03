2020-02-03T10:03:36+03:00
Общество

Красноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваев

Помощь в приобретении окажет федеральный бюджет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваевКрасноярский пассажирский автопарк ожидает 40 новых троллейбусов и 10 трамваевФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский пассажирский автопарк может пополниться на 40 новых троллейбусов и 10 трамваев. Причем город претендует на федеральную поддержку в обновлении электротранспорта, сообщили в пресс-службе администрации. Департамент транспорта города совместно с министерством транспорта края уже подали заявку в рамках нового федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Как пояснили в ведомстве, по условиям проекта транспорт предоставляют покупателю в лизинг. Доля Красноярска составит 40% от первоначальной стоимости. Остальные 60% будут компенсированы из федерального бюджета.

- Мы планируем приобрести в лизинг 40 троллейбусов и 10 трамваев для новых магистральных маршрутов, - сказал руководитель департамента транспорта Александр Годованюк. – Общая стоимость транспорта с учетом федеральной субсидии и лизинговых платежей на 5 лет составит более 860 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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