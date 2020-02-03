2020-02-03T08:14:55+03:00
Происшествия

Пытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллиона

Ей позвонили мошенники и представились сотрудниками банка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллионаПытаясь спасти 3 тысячи рублей, пожилая жительница Красноярского края лишилась полумиллионаФото: Мария ЛЕНЦ
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Пытаясь спасти свои 3 тысячи, пожилая жительница Зеленогорска лишилась почти полумиллиона рублей. Теперь поисками виртуальных мошенников, которые обманули ее, занимается полиция.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. 72-летней женщине позвонили неизвестные и сообщили, что кто-то пытается снять с ее карты 3 тысячи рублей. Женщина запаниковала и выложила мошенникам, сколько у нее денег и в каких банках они лежат. А те предложили снять деньги и перевести их на якобы специально созданный для нее резервный счет.

Женщина побежала в банки писать заявления на закрытие счетов. В банках сотрудники деньги ей сразу не отдали (видимо, там лежали крупные суммы) и попросили подождать несколько дней для проверки. Однако в одном банке все-таки удалось обналичить 450 тысяч рублей, которые пострадавшая и перевела мошенникам. И только после этого она поняла, что была обманута.

В полиции предупреждают, что любые операции с банковскими картами, счетами необходимо проводить в ходе личного обращения в финансовое учреждение, а не консультируясь по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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