В Красноярске крупный продавец мебели не доплатил в бюджет 90 миллионов рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:14:21+03:00

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В Красноярске руководитель сети, торгующей мебелью, попал под уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Речь идет о крупной сумме – 90 миллионов рублей. Расследование ведет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, индивидуальный предприниматель создал схему дробления бизнеса, которая позволила ему получить необоснованную налоговую выгоду. То есть он создал несколько мелких торговых компаний с льготным налогообложением. На самом деле они не являлись самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности. Владелец, он же директор, у них один и прибыль по факту шла в одни руки.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного бюджету РФ превысила 90 миллионов рублей. Факт преступления выявил следком совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлении полиции Красноярска. Уже прошли обыски в всех торговых объектах и на складах фирмы, а также в квартирах главного бухгалтера и предпринимателя. Изъяты бухгалтерские документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU