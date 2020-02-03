2020-02-03T06:58:07+03:00
Происшествия

В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными руками

Подозрение пало на 50-летнего сожителя [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными рукамиВ Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными рукамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой в собственном доме. Она лежала на диване, со связанными руками, когда в квартиру на вызов приехала оперативная бригада полиции. Произошло это несколько дней назад в Свердловском районе, о чем «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Предварительно установлено, что вместе с женщиной в ее квартире проживал 50-летний сожитель. Мужчина был ранее судим (судимость погашена), нигде не работал и при этом регулярно употребляет спиртные напитки. Погибшая не раз ссорилась с ним из-за этого.

Около полуночи 22 января мужчина пришел домой и вновь услышал от сожительницы претензии по поводу своего образа жизни. Она ударила его по лицу, тогда подозреваемый связал ей руки за спиной и усадил на диван. Но женщина встала, подошла и пнула мужчину. Тогда он схватил нож и несколько раз ударил ее в грудь. Затем сам рассказал о случившемся соседям, а те и вызвали полицию, сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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