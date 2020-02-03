УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:47:52+03:00

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УРАЛСИБ | Private Bank, специализированное подразделение по работе с крупным капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», стал лауреатом FRANK Private Banking Award. Это профессиональная премия, которая проводится компанией FRANK Research Group по итогам ежегодных исследований российского рынка частного капитала.

Награда была присуждена УРАЛСИБ | Private Bank в номинации «Лучшие небанковские и юридические консультации на рынке private banking в России». При определении победителя в этой номинации FRANK Research Group учитывала результаты исследования рынка private banking по таким параметрам, как уровень предоставляемых клиентам консультаций по налоговым и юридическим вопросам, консультаций по недвижимости и другим направлениям Lifestyle.

«Нам очень приятно получить эту награду, – комментирует вручение премии Ольга Дегтярева, исполнительный директор Банка УРАЛСИБ – УРАЛСИБ | Private Bank стоял у истоков российской индустрии private banking. В этом году у нас юбилей – 25 лет работы на рынке. Все эти годы мы сохраняем новаторский дух и предлагаем нашим клиентам, их семьям актуальные и эффективные решения – как финансовые, так и небанковские».

УРАЛСИБ | Private Bank, помимо признания со стороны профессионального сообщества, также получил высокие оценки от клиентов. Согласно проведённому FRANK Research Group анкетированию клиентов в 2019 году, Частный банк УРАЛСИБ стал лидером рынка private banking по уровню предоставляемого сервиса в целом и по качеству работы частных банкиров.

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