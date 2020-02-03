В Красноярском крае появится нефтегазовая провинция

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:38:21+03:00

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На севере Красноярского края появится новая нефтегазовая провинция мирового класса «Восток Ойл», сообщает пресс-служба правительства края по результатам рабочей встречи губернатора Александра Усса и главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина.

Конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Благодаря этому поставку сырья с месторождений можно осуществлять сразу в двух направлениях, в Европу и на азиатские рынки. К тому же реализация проекта позволит увеличить грузопоток по севморпути до 80 миллионов тонн к 2024 году.

По словам губернатора, развитие новой нефтегазовой провинции на севере края – это одно из стратегических приоритетов региона. Благодаря проекту продолжится социально-экономическое развитие, а бюджет края получит налоговые отчисления. Таким образом, сотрудничество крупнейшей нефтегазовой компании и второго по величине региона России будет выгодно для всех сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU