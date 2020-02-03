В Красноярске при столкновении с грузовиком погиб водитель BMW

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:15:58+03:00

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В Красноярске накануне, 2 февраля, произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД города, водитель BMW двигался по улице Брянской со стороны 2-й Брянской в направлении Вейнбаума. По непонятным пока причинам 44-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и там лоб в лоб столкнулся с грузовиком ISUZU.

Водитель грузовика не пострадал, однако легковой автомобиль был сильно поврежден, владельцу не повезло – мужчина погиб на месте. Медикам из бригады «Скорой помощи» оставалось только зафиксировать его смерть.Был ли он пьян на момент аварии, не сообщается. Но и не исключается.

Дорожная полиция разбирается с обстоятельствами аварии, устанавливает виновного. Между тем очевидцы в социальных сетях говорят о том, что иномарка ехала с большой скоростью, а удар с грузовиком был такой силы, что ISUZU вжало в бетонное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU