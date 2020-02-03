2020-02-03T05:32:51+03:00
Общество

В Красноярске запретили деятельность еще одной строительной компании, обманувшей дольщиков

Это компания «Крепость», возводившая дом в переулке Светлогорском
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске запретили деятельность еще одной строительной компании, обманувшей дольщиковВ Красноярске запретили деятельность еще одной строительной компании, обманувшей дольщиковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Краевой арбитражный суд приостановил деятельность еще одной строительной компании Красноярска и запретил ей привлекать средства дольщиков для возведения многоэтажного жилого дома в переулке Светлогорском. Срок запрета – полгода. Истцом выступила Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Заявление в суд поступило 27 августа 2019 года. В нем указывалось, что в 2018 – 2019 годах Служба неоднократно проводила проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве. И каждый раз специалисты находили многочисленные нарушения. Компанию штрафовали, выносили ей предписания.

Однако строительные работы на объекте так и не продолжились. А между тем, срок сдачи объекта, прописанный в договорах с дольщиками – 21 декабря 2019 года. Таким образом за полгода компания-застройщик должна исполнить свои обязательство и вернуться к возвещению многоэтажного жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске 88-летнюю женщину нашли убитой и со связанными руками
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
В Красноярском крае появится нефтегазовая провинция
В Красноярске при столкновении с грузовиком погиб водитель BMW
В Красноярске запретили деятельность еще одной строительной компании, обманувшей дольщиков
В Красноярском крае на лыжной базе мужчина травмировал позвоночник
В Красноярском крае за миллионные долги по коммуналке закрыли столовую
Красивая дата, 02.02.2020, в Красноярске пройдет без свадеб
С минуса на плюс. В Красноярском крае ожидается потепление
У Норильска появится цифровой двойник
До «Лыжни России» красноярцы доедут на бесплатных шаттлах
На каких станция Красноярского края остановится «Поезд здоровья» в феврале
Браконьер из двустволки застрелил двух лосей в Красноярском крае
В Красноярске стартовало голосование в конкурсе «Без кота и жизнь не та!»
В Красноярске на Киренского водитель «Honda Accord» врезался в столб
Стали известны претенденты на должность главы Дивногорска
На дорожном обходе в районе Северного шоссе начали строить мост через Качу
На Таймыре пьяный мужчина без прав уходил от полиции на угнанном снегоходе
ГИБДД просит красноярских водителей быть внимательнее на развязке 2-ая Брянская - Брянская
Свыше 1 300 обманутых дольщиков «Реставрации» получили компенсацию за жилье
Мэрия планирует возвести на Взлетке торгово-офисный центр
Подозреваемый в 13-миллионной взятке глава краевого ПФР хотел обжаловать арест