В Красноярске запретили деятельность еще одной строительной компании, обманувшей дольщиков

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:32:51+03:00

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Краевой арбитражный суд приостановил деятельность еще одной строительной компании Красноярска и запретил ей привлекать средства дольщиков для возведения многоэтажного жилого дома в переулке Светлогорском. Срок запрета – полгода. Истцом выступила Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Заявление в суд поступило 27 августа 2019 года. В нем указывалось, что в 2018 – 2019 годах Служба неоднократно проводила проверки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве. И каждый раз специалисты находили многочисленные нарушения. Компанию штрафовали, выносили ей предписания.

Однако строительные работы на объекте так и не продолжились. А между тем, срок сдачи объекта, прописанный в договорах с дольщиками – 21 декабря 2019 года. Таким образом за полгода компания-застройщик должна исполнить свои обязательство и вернуться к возвещению многоэтажного жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU