В Красноярском крае на лыжной базе мужчина травмировал позвоночник

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:06:11+03:00

И еще один повредил ногу на «Столбах»

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Согласно оперативной сводке КГКУ «Спасатель» специалисты МЧС за минувшие сутки трижды выезжали на вызовы. Сначала в Зеленогорске поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы, что на лыжной базе требуется помощь мужчине. Он катался на лыжах, неудачно упал и травмировал позвоночник. Пострадавшего вынесли и передали в руки ожидавшей бригаде «Скорой помощи».

К сожалению, не обошлось без травм минувшее воскресенье и на красноярских «Столбах». Там турист повредил ногу, его транспортировали до улицы Свердловской и тоже передали медикам.

А еще спасателям позвонил красноярец и попросил спасти его собаку, которая упала в Енисей с обрыва на улице Капитанской (микрорайона Южный берег). Спасатели исполнили свой долг, питомца благополучно достали из воды и передали хозяину. Других сообщений о ЧП не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU