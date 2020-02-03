2020-02-03T04:52:08+03:00
Общество

В Красноярском крае за миллионные долги по коммуналке закрыли столовую

Речь идет о 6 миллионах рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за миллионные долги по коммуналке закрыли столовуюВ Красноярском крае за миллионные долги по коммуналке закрыли столовуюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туруханском районе края за многомиллионные долги по коммунальным платежам судебные приставы закрыли предприятие общественного питания. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, муниципальное казенное предприятие занималось производством и доставкой продуктов питания. При этом в течение несколько месяцев не оплачивало услуги за предоставленное тепло, воду, электроэнергию.

В результате образовался долг в размере более 6 миллионов рублей. Почему так случилось, не сообщается: возможно, это ошибки руководства или сложное финансовое положение предприятия. Попытки коммунальщиков договориться с руководством общепита оказались безрезультатными. И тогда они обратились в суд.

Но даже решение суда не заставило ответчика погасить свои долги. Тогда за дело взялись судебные приставы. Арестовали банковские счета предприятия. И вскоре вся задолженность была погашена. А вместе с нею и исполнительский сбор, который составил более 420 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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