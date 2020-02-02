2020-02-02T11:39:06+03:00
Общество

С минуса на плюс. В Красноярском крае ожидается потепление

Уже к середине недели столбик термометра поднимется выше нулевой отметки
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Следующая неделя выманит на улицу теплой погодой!Следующая неделя выманит на улицу теплой погодой!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы, отвыкшие от морозов, первые выходные февраля прятались от мороза. Зима в этом году теплая, одна из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В народе такие раньше называли «сиротскими»: можно пережить холода даже тем, у кого нехватка теплой одежды.

Вот и на предстоящей неделе морозы отступят и снова вернётся аномальное для зимы тепло.

Согласно прогнозу Гидрометцентр, уже в понедельник потеплеет до -10 градусов, во вторник – уже до -3.

Начиная со среды температура поднимется до ноля градусов и перейдет в +1+2 градуса – перемена погоды будет сопровождаться снегом и снегом с дождем.

А вот ветра не ожидается, по прогнозу 3-4 м/с, для Красноярска это, скорее, плохо и грозит застоем воздуха.

Такая же погодная картина будет на всей территории края, только потепление будет разным. Например, в Енисейске ожидается -1, в Минусинске теплее около +2, а в Норильске на смену 30-градусным морозам придет легкий морозец -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красивая дата, 02.02.2020, в Красноярске пройдет без свадеб
С минуса на плюс. В Красноярском крае ожидается потепление
У Норильска появится цифровой двойник
До «Лыжни России» красноярцы доедут на бесплатных шаттлах
На каких станция Красноярского края остановится «Поезд здоровья» в феврале
Браконьер из двустволки застрелил двух лосей в Красноярском крае
В Красноярске стартовало голосование в конкурсе «Без кота и жизнь не та!»
В Красноярске на Киренского водитель «Honda Accord» врезался в столб
Стали известны претенденты на должность главы Дивногорска
На дорожном обходе в районе Северного шоссе начали строить мост через Качу
На Таймыре пьяный мужчина без прав уходил от полиции на угнанном снегоходе
ГИБДД просит красноярских водителей быть внимательнее на развязке 2-ая Брянская - Брянская
Свыше 1 300 обманутых дольщиков «Реставрации» получили компенсацию за жилье
Мэрия планирует возвести на Взлетке торгово-офисный центр
Подозреваемый в 13-миллионной взятке глава краевого ПФР хотел обжаловать арест