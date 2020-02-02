С минуса на плюс. В Красноярском крае ожидается потепление
Красноярцы, отвыкшие от морозов, первые выходные февраля прятались от мороза. Зима в этом году теплая, одна из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В народе такие раньше называли «сиротскими»: можно пережить холода даже тем, у кого нехватка теплой одежды.
Вот и на предстоящей неделе морозы отступят и снова вернётся аномальное для зимы тепло.
Согласно прогнозу Гидрометцентр, уже в понедельник потеплеет до -10 градусов, во вторник – уже до -3.
Начиная со среды температура поднимется до ноля градусов и перейдет в +1+2 градуса – перемена погоды будет сопровождаться снегом и снегом с дождем.
А вот ветра не ожидается, по прогнозу 3-4 м/с, для Красноярска это, скорее, плохо и грозит застоем воздуха.
Такая же погодная картина будет на всей территории края, только потепление будет разным. Например, в Енисейске ожидается -1, в Минусинске теплее около +2, а в Норильске на смену 30-градусным морозам придет легкий морозец -10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU