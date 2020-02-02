До «Лыжни России» красноярцы доедут на бесплатных шаттлах

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:36:58+03:00

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В день проведения праздника по маршруту от остановки «Сельхозкомплекс» до остановки «Спорткомплекс "Радуга"» с 11:30 до 14:30 будут курсировать автобусы-шаттлы с интервалом в 10–15 минут.

Напомним, в этом году традиционный всероссийских забег «Лыжня России» будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и потому пройдет по особой программе.

Спортивная часть фестиваля будет состоять из нескольких стартов.

Начнется праздник с забега на 10 км, регистрация на который идет на сайте krasmarafon.ru/ski. Следом будет дан старт детскому забегу на 500 метров, завершит программу старт массового забега на 2020 метров.

Особой частью станет ретро-забег на 2020 метров «Лыжный батальон Победы». Для того, чтобы принять в нем участие, нужно прийти на старт в ретро-костюме. Обладатель самого яркого образа получит приз номиналом 10 тысяч рублей.

Также в программе праздника – работа фотозон, прохождение военизированной полосы препятствий, полевая кухня, выступление военного оркестра.

Все участники получат сувенирную продукцию Минспорта России – шапочку и нагрудный номер.

Фестиваль проходит при поддержке компании РУСАЛ, подробности на радио «Комсомольская правда» 3 февраля в утреннем эфире с 8.00 до 10.00

МСК «Радуга»

ул. Стасовой, 69/л

8 февраля, 11.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU