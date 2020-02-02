На каких станция Красноярского края остановится «Поезд здоровья» в феврале
Станции Красноярской магистрали, расположенные в пяти районах Красноярского края, вошли в маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в феврале.
Прием пациентов в Поезде здоровья ведется бесплатно, по самостоятельному обращению либо по направлению лечащего врача. Жителям районов, желающим попасть на консультацию к специалистам поликлиники на колесах, необходимо при себе иметь:
Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребенка)
Полис обязательного медицинского страхования
Выписку из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований
Запись на прием производится в день обращения с 7:00 в вагоне № 14 (зал ожидания).
График работы поезда здоровья в феврале 2020 года:
Станция Тарутино 13.02.2020
Станция Козулька 14 - 15.02.2020
Станция Кемчуг 16 - 17.02.2020
Станция Минино 18 - 19.02.2020
Станция Уяр 20 - 22.02.2020
Станция Балай 23 - 24.02.2020
Станция Камарчага 25 - 26.02.2020
Режим работы Поезда здоровья:
Регистрация пациентов 07:15 – 17:00
Прием специалистов 08:00 – 18:00
Перерыв 13:00 – 14:00
Контакт-центр: 8 (391) 229-22-22 (круглосуточно), 8 (391) 248-39-53
Напомним, в составе «Поезда здоровья» 12 вагонов, из них 7 медицинских и вагон - электростанция. В штате клиники 17 врачей и 23 медицинских специалиста среднего звена (сотрудники ЧУЗ КБ «РЖД – Медицина» г.Красноярска). В 2019 году на приеме побывали 15 тысяч жителей сел и малых городов.
ИСТОЧНИК KP.RU