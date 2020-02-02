На каких станция Красноярского края остановится «Поезд здоровья» в феврале

2 Февр. 2020 2020-02-02T06:20:14+03:00

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Станции Красноярской магистрали, расположенные в пяти районах Красноярского края, вошли в маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в феврале.

Прием пациентов в Поезде здоровья ведется бесплатно, по самостоятельному обращению либо по направлению лечащего врача. Жителям районов, желающим попасть на консультацию к специалистам поликлиники на колесах, необходимо при себе иметь:

Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребенка)

Полис обязательного медицинского страхования

Выписку из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований

Запись на прием производится в день обращения с 7:00 в вагоне № 14 (зал ожидания).

График работы поезда здоровья в феврале 2020 года:

Станция Тарутино 13.02.2020

Станция Козулька 14 - 15.02.2020

Станция Кемчуг 16 - 17.02.2020

Станция Минино 18 - 19.02.2020

Станция Уяр 20 - 22.02.2020

Станция Балай 23 - 24.02.2020

Станция Камарчага 25 - 26.02.2020

Режим работы Поезда здоровья:

Регистрация пациентов 07:15 – 17:00

Прием специалистов 08:00 – 18:00

Перерыв 13:00 – 14:00

Контакт-центр: 8 (391) 229-22-22 (круглосуточно), 8 (391) 248-39-53

Напомним, в составе «Поезда здоровья» 12 вагонов, из них 7 медицинских и вагон - электростанция. В штате клиники 17 врачей и 23 медицинских специалиста среднего звена (сотрудники ЧУЗ КБ «РЖД – Медицина» г.Красноярска). В 2019 году на приеме побывали 15 тысяч жителей сел и малых городов.

ИСТОЧНИК KP.RU