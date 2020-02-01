Браконьер из двустволки застрелил двух лосей в Красноярском крае

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:49:51+03:00

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Туши двух убитых лосей обнаружили полицейские в Большеулуйском участковом лесничестве, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Животные, судя по следам, были застрелены из двустволки. Ущерб составил 640 тысяч рублей. На след охотника вышли быстро – он привел в деревушку Карабановка. Житель деревни 1966 года рождения без документов и разрешений на отстрел животных просто забил их. Двуствольное ружье нашлось у него.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведения. В целях возмещения ущерба на имущество мужчины наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU