В Красноярске стартовало голосование в конкурсе «Без кота и жизнь не та!»

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:03:50+03:00

В нем участвуют 46 котов и кошек

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На сайте «Комсомолки» с 1 февраля стартовало голосование в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!». Участники – самые милые, грациозные, непредсказуемые, очаровательные, пушистые и не очень котики.

Фотография каждого нашего конкурсанта вызывает самые нежные чувства. Ведь коты с их мимимишностью никого не могут оставить равнодушным.

Василиса и Семен живут под одной крышей Фото: личный архив

Вот красотка Василиса. Васенька, Василек – так зовет ее ласково хозяйка Елена. Досталась она ей из группы помощи животных «Верность». Эта молодая кошечка очень любит гулять по улице. Благо, территория частного дома позволяет. Но больше всего она любит покорять крыши.

В конкурсе также участвует ее лучший друг Семен. С недавних пор они даже живут в одном доме. Этот трехлетний рыжий парнишка, в отличие от подружки, настоящий домосед. Любит по утрам будить хозяев и играть с пером петуха.

Семен - настоящий домосед Фото: личный архив

А Сеня! Для отдыха он может выбрать самое необычное и, на первый взгляд, даже не очень удобное место. Дверь, например. Но ему нравится.

- Настоящий хозяин дома, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск его хозяйка Ольга. - Позволяет себе, что можно и нельзя. А сантехники его прозвали – видеокамера. Сверху сидит, все видит и запоминает.

Напоминаем, что голосование по 10 февраля. Не забудьте поделиться ссылкой на фотоконкурс на своей странице в социальных сетях. Сформируйте группу поддержки для своего питомца. Пусть все друзья, родные, коллеги голосуют за вашего любимца!

Сеня любит открывать в самых необычных местах Фото: личный архив

Итоги мы подведем 11-13 февраля.

Пять участников, набравших наибольшее количество голосов, станут победителями. Еще одна пятерка финалистов – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

14 февраля ждем всех победителей на торжественное награждение (время и место сообщим дополнительно).

После подведения итогов победителей ожидает торжественное награждение, где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU