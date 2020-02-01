В Красноярске на Киренского водитель «Honda Accord» врезался в столб

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 1 февраля, на Киренского в Красноярске произошла авария – водитель «Honda Accord» врезался в столб, сообщают Городские новости. Случилось все в районе дома по Киренского, 64. Кадры аварии разлетелись по соцсетям.

По информации ГИББД, точная причина ДТП пока не ясна. В данный момент ее устанавливают госавтоинспекторы – опрашивают свидетелей происшествия, отсматривают видео с камер наблюдения. На первый взгляд, посторонних помех, которые могли бы привести к аварии, не было. Но все покажет проверка. Что касается «Honda Accord», то пообщаться с водителем пока не представляется возможным. После того, как машина влетела в столб, он и его пассажир 1996 года рождения были госпитализированы медиками для обследования. В каком состоянии в момент аварии находился водитель, не был ли под опьянением – станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU