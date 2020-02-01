Стали известны претенденты на должность главы Дивногорска

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:42:14+03:00

За кресло будут бороться 6 человек

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В Дивногорске определились с кандидатами на должность нового градоначальника. За кресло главы Дивногорска будут бороться 6 человек – те, что подали заявки.

Среди претендентов - замглавы Дивногорска Сергей Егоров, директор дивногорской школы №2 Ирина Ерошкина, Яна Захарова, специалист краевого дворца молодежи, электромонтер ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское ПМЭС Вадим Карпенко, начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Дивногорска Николай Калинин и председатель правления ТСЖ ПО «Крастяжмаш» Михаил Пашин.

Известно, что из числа претендентов специальная комиссия отберет двух, которые будут держать слово перед депутатами горсовета. 17 февраля – они представят свои программы развития Дивногорска. Далее, как это и принято, пройдет тайное голосование, по итогам которого будет решено, кто из двух займет пост мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU