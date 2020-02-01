2020-02-01T09:51:36+03:00
Общество

На дорожном обходе в районе Северного шоссе начали строить мост через Качу

Дорогу расширят к 2021 году, мост сдадут раньше
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: КрУДорФото: КрУДор
Изменить размер текста:

Расширения дороги в районе Солонцов ждут многие: сейчас здесь собираются порой большие пробки. Напомним, торги по объекту прошли еще в прошлом году, - расширение обойдется в 477 миллионов рублей и выполнят его ПК «ДСУ». В планах увеличение до 4 полос. А теперь, как сообщили в КрУДоре, начато строительство моста-дублера через Качу – его стоимость составила 260 миллионов рублей. Контракт выиграло ООО «Мостремстрой». Работы уже начаты.

Сейчас специалисты решают вопрос с ливневой канализацией на участке, расширяют земляное полотно и готовят откосы. Затем приступят к строительству инженерных коммуникаций и моста. Работы по мосту обещают выполнить до конца текущего года.

- После того как переключим движение на новый мост, начнем разборку существующего, - поделился планами замруководителя КрУДора Николай Лукьянов.

Полностью дорожный обход завершат в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24