На дорожном обходе в районе Северного шоссе начали строить мост через Качу

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:51:36+03:00

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Расширения дороги в районе Солонцов ждут многие: сейчас здесь собираются порой большие пробки. Напомним, торги по объекту прошли еще в прошлом году, - расширение обойдется в 477 миллионов рублей и выполнят его ПК «ДСУ». В планах увеличение до 4 полос. А теперь, как сообщили в КрУДоре, начато строительство моста-дублера через Качу – его стоимость составила 260 миллионов рублей. Контракт выиграло ООО «Мостремстрой». Работы уже начаты.

Сейчас специалисты решают вопрос с ливневой канализацией на участке, расширяют земляное полотно и готовят откосы. Затем приступят к строительству инженерных коммуникаций и моста. Работы по мосту обещают выполнить до конца текущего года.

- После того как переключим движение на новый мост, начнем разборку существующего, - поделился планами замруководителя КрУДора Николай Лукьянов.

Полностью дорожный обход завершат в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU