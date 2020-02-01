ГИБДД просит красноярских водителей быть внимательнее на развязке 2-ая Брянская - Брянская

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:14:05+03:00

Полицейские говорят, что не все здесь соблюдают скоростной режим – это чревато ДТП

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ГИБДД предупреждает красноярских водителей о возможных в ДТП на спуске многоуровневой развязки улиц 2-я Брянская - Брянская. Участок довольно оживленный, а резкое похолодание вносит свои коррективы в том числе и в ситуацию на дороге – возможна гололедица.

- На съезде с улицы 2-я Брянская установлен дорожный знак «Опасный поворот» и ограничение скорости до 40 километров в час, однако не все автомобилисты соблюдают осторожность. В связи с понижением температуры на этом участке высока вероятность образования гололедицы, и необдуманные действия автомобилистов могут привести к ДТП, - предупреждают сотрудники ГИБДД.

Будьте внимательны и учитывайте погодные условия, дистанцию и требования дорожных знаков. К слову, тормозной путь при гололедице у автомобиля, двигающегося со скоростью 60 километров в час, равен 60 метрам - следует учесть.

ИСТОЧНИК KP.RU