2020-02-01T08:19:02+03:00
Происшествия

На Таймыре пьяный мужчина без прав уходил от полиции на угнанном снегоходе

Жителю Дудинки грозит штраф в 30 тысяч рублей и 5 лет лишения свободы [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Угонщику грозит 5 лет лишения свободыУгонщику грозит 5 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Дудинки гонял по всему городу на угнанном снегоходе. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД, мужчина был пьяным и без прав. Об угоне снегохода «Тайга», который умыкнули прямо со двора дома, сообщил в полицию владелец.

Пьяный житель Дудинки на чужом снегоходе.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В результате патрулирования инспектор ДПС остановил снегоход, подходивший под описание угнанного. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин находится в состоянии опьянения, при этом документов на право управления транспортным средством при себе не имеет, - сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. - В отношении 25-летнего мужчины был составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП России (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянении, при этом не имеющим права управления транспортным средством).

Теперь лихачу-угонщику грозит штраф в 30 000 рублей или арест на 15 суток. Но это не все – за угон на него завели уголовное дело, по которому мужчине «светит» 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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