На Таймыре пьяный мужчина без прав уходил от полиции на угнанном снегоходе
Житель Дудинки гонял по всему городу на угнанном снегоходе. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД, мужчина был пьяным и без прав. Об угоне снегохода «Тайга», который умыкнули прямо со двора дома, сообщил в полицию владелец.
Пьяный житель Дудинки на чужом снегоходе.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- В результате патрулирования инспектор ДПС остановил снегоход, подходивший под описание угнанного. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин находится в состоянии опьянения, при этом документов на право управления транспортным средством при себе не имеет, - сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. - В отношении 25-летнего мужчины был составлен административный протокол по ч.3 ст.12.8 КоАП России (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянении, при этом не имеющим права управления транспортным средством).
Теперь лихачу-угонщику грозит штраф в 30 000 рублей или арест на 15 суток. Но это не все – за угон на него завели уголовное дело, по которому мужчине «светит» 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU