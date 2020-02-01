Свыше 1 300 обманутых дольщиков «Реставрации» получили компенсацию за жилье

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:23:48+03:00

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Дом.рф с декабря прошлого года начал выплаты обманутым дольщикам в Красноярске. 1 344 дольщика скандально известной «Реставрация» уже получили положенные компенсации, рассказал министр строительства Красноярского края Сергей Козупица. Суммы равны или даже больше уплаченных людьми по договорам долевого участия.

Отметим, что с прошлого года выплаты получают дольщики 10 домов «Реставрации», а также «Сибстройинвеста» (Грунтовая, 28а). Добавим, что дома по Грунтовой решено достроить, и людям предлагается либо получить квартиру в них, либо все-таки получить выплату.

По словам Козупицы, в текущем году решится вопрос и с остальными долгостроями в крае.

- В 2020 году мы планируем принять решения с необходимым финансированием по всем 18 проблемным объектам в крае площадью более 163 тысяч квадратных метров, - заявил Козупица. Известно, что Красноярский край также выделяет средства на решение вопроса долгостроев – на условиях софинансирования. Также стоит отметить, что Красноярский край – единственный в Сибири регион, где обманутым дольщикам выплачивают денежные компенсации. У «соседей», в Новосибирской области, такого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU