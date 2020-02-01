Мэрия планирует возвести на Взлетке торгово-офисный центр

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один торговый центр может появиться в Красноярске – в районе 78 й Добровольческой бригады и парка 400-летия города. Об этом сообщили в мэрии города, разместив на официальном сайте сообщение о проведении публичных слушаний.

Речь на встрече с красноярцами пойдет не о самом факте строительства – это, видимо, вопрос уже решенный. А о предоставлении разрешения «в части уменьшения отступа от красной линии» - требования к строительству. К примеру, скандально известное кафе «Кантри» построено с нарушениями этой самой красной линии. Добавим, что нормативный отступ от красной линии – 6 метров. Будущий торговый центр предлагается построить без отступа. Этот вопрос и хотят обсудить с красноярцами власти.

Что касается торгового центра, то займет он площадь в 8,2 тысячи квадратных метров. Ожидается, что это будет здание переменной этажности.

ИСТОЧНИК KP.RU