Подозреваемый в 13-миллионной взятке глава краевого ПФР хотел обжаловать арест

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:09:25+03:00

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Подозреваемый в крупной взятке глава краевого отделения пенсионного фонда Денис Майборода пытался обжаловать в суде свой арест на месяц. Напомним, Железнодорожный районный суд Красноярска решил заключить чиновника под стражу до 19 февраля 2020 года. Главе отделения Пенсионного фонда инкриминируют получение взятки в особо крупном размере - 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки). Накануне он подал апелляционную жалобу.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии, Майборода и его заместитель в течение двух лет (2017 и 2018 года) получили 13 миллионов от одной из компаний, которая хотела одержать победу в торгах на строительство помещения для Пенсионного фонда в Ленинском районе Красноярска. Общая стоимость контракта – 130 миллионов рублей. Однако сделку признали не действительной, так как цена контракта была искусственно завышена.

Суд Железнодорожного района Красноярска, где слушается дело, оставил без изменения меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU