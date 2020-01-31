В Красноярске на продавцов фильтров, обманывающих пенсионеров, завели 4 уголовных дела

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на продавцов «чудо-фильтров» завели 4 уголовных дела. Прокуратура Кировского района усмотрела в их действиях признаки мошенничества, можно сказать, создала прецедент. Ведь раньше они ходили по домам без опаски под любым предлогом и уговорами заставляли пожилых людей приобретать совершенно ненужное им оборудование по высокой цене.

Было установлено, что в прошлом году неустановленные лица приходили в квартиры к престарелым гражданам и представлялись сотрудниками водоканала. Затем проводили якобы проверку воды из крана и заявляли, что она загрязнена. Следом предлагали дорогостоящие фильтры. Если пенсионеры колебались, им обещали возмещение затрат через органы соцзащиты.

Таким образом, ущерб в каждом случае составлял более 10 тысяч рублей. Вернуть назад ненужный товар у потерпевших не получалось. В полиции в возбуждении уголовных дел отказывали. Тем не менее, прокуратура в порядке процессуального контроля, изучив отказные материалы, признала их незаконными и вынесла постановления об отмене решений и направлении материалов на возбуждение уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU