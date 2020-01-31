2020-01-31T17:53:32+03:00
Происшествия

В Красноярске на продавцов фильтров, обманывающих пенсионеров, завели 4 уголовных дела

Прокуратура усмотрела признаки мошенничества
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске на продавцов фильтров, обманывающих пенсионеров, завели 4 уголовных делаВ Красноярске на продавцов фильтров, обманывающих пенсионеров, завели 4 уголовных делаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на продавцов «чудо-фильтров» завели 4 уголовных дела. Прокуратура Кировского района усмотрела в их действиях признаки мошенничества, можно сказать, создала прецедент. Ведь раньше они ходили по домам без опаски под любым предлогом и уговорами заставляли пожилых людей приобретать совершенно ненужное им оборудование по высокой цене.

Было установлено, что в прошлом году неустановленные лица приходили в квартиры к престарелым гражданам и представлялись сотрудниками водоканала. Затем проводили якобы проверку воды из крана и заявляли, что она загрязнена. Следом предлагали дорогостоящие фильтры. Если пенсионеры колебались, им обещали возмещение затрат через органы соцзащиты.

Таким образом, ущерб в каждом случае составлял более 10 тысяч рублей. Вернуть назад ненужный товар у потерпевших не получалось. В полиции в возбуждении уголовных дел отказывали. Тем не менее, прокуратура в порядке процессуального контроля, изучив отказные материалы, признала их незаконными и вынесла постановления об отмене решений и направлении материалов на возбуждение уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфляция в Красноярском крае снижается за счет роста производства, снижения спроса и конкуренции среди продавцов товаров
В Красноярске на продавцов фильтров, обманывающих пенсионеров, завели 4 уголовных дела
В Красноярске 1344 дольщика скандальной «Реставрации» получили компенсации
В Красноярском крае школьнику на уроке выбили глаз молотком
Мэр Красноярска уволил своего заместителя по финансам
В один момент – 13 точек: в Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
В Туве на 19-летнюю маму напали с ножом прямо в коридоре Республиканской больницы
В Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша
Новый торговый комплекс планируют построить на Взлетке в Красноярске
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Красноярске невероятно обаятельный кот удивляет всех своими модельными талантами
Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человек
В Туве устанавливают причины гибели новорожденного
В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукции
В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей
Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей
Два жителя Красноярска и два москвича ограбили банк на 2,5 миллиона рублей
Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского края
В Туве мужчину убили вилкой
Житель Красноярского края на себе испытал, каково это вернуть испорченный телефон
В Канске грабитель-неудачник рассыпал содержимое кассового аппарата по пути бегства
В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов за 7,4 миллиона рублей
Аэровокзал в Красноярске признали выявленным памятником культурного наследия
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука