В Красноярске 1344 дольщика скандальной «Реставрации» получили компенсации

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:15:41+03:00

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Дольщики строительной компании «Реставрация» получили компенсацию в банке «Дом.РФ». К настоящему моменту их уже 1 344 человека. Размер компенсаций равен или превышает те суммы, которые они заплатили по договору долевого участия, поскольку рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в данном районе. Об этом на брифинге для журналистов рассказал министр строительства региона Сергей Козупица.

Красноярский край – единственный регион в Сибирском федеральном округе, где обманутые дольщики получают денежные компенсации за недостроенные квартиры. В конце 2019 года принято решение о выходе из сложившейся ситуации дольщиков застройщика «Сибстройинвест»: его долгострой на улице Грунтовой, 28 а насчитывает 476 договоров долевого участия.

Еще два дома на Грунтовой решено достраивать. Идет процедура передачи объекта новому застройщику – созданному в крае региональному фонду помощи обманутым дольщикам. У дольщиков этого объекта есть выбор: дождаться завершения строительства или получить денежную компенсацию.

- В 2020 году мы планируем принять решения с необходимым финансированием по всем 18 проблемным объектам в крае площадью более 163 тысяч квадратных метров, – рассказал министр.

Минстрой края готовит пакеты документов других проблемных домов для рассмотрения в федеральном фонде. Это дома ЖК «Ярослав» в Солнечном и строительной компании «Монтаж-Строй» на улице Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU