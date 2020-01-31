2020-01-31T15:39:36+03:00
Общество

Мэр Красноярска уволил своего заместителя по финансам

Это третье громкое увольнение крупного чиновника с начала года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэр Красноярска уволил своего заместителя по финансамМэр Красноярска уволил своего заместителя по финансамФото: ИВАНОВА Диана
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Стало известно, что мэр Красноярска Сергей Еремин уволил своего заместителя, руководителя департамента финансов Ирину Хуснутдинову. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации, в нем говорится, что она покидает пост по собственному желанию, который занимала 6,5 лет. 31 января – ее последний рабочий день. С 1 февраля обязанности Хуснутдиновой начнет исполнять ее заместитель Виктория Бугаева.

Напомним, что 13 января на селекторном совещании Сергей Еремин в резкой форме раскритиковал работу нескольких своих департаментов. В том числе и департамента финансов. 22 января были уволены руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук и глава департамента социального развития Наталья Боброва.

Также 17 января с формулировкой «по собственному желанию» своего зама Сергея Шанева уволил и глава Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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