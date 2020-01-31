2020-01-31T14:14:44+03:00
Происшествия

В один момент – 13 точек: в Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов

Они работали под вывеской общепита [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов. Стоп-кадр видеоВ Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов. Стоп-кадр видео
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В Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов. Несколько месяцев сыщики проводили оперативно-розыскную работу, собирали информацию. Операцию по захвату участников преступной группы провели одновременно по всем выделенным адресам. Всего в сеть входили 13 игорных точек. Одна – в городе Канске, остальные в Советском, Ленинском и Центральном районах краевого центра.

В Красноярске силовики накрыли целую сеть подпольных игровых залов.

Информацию прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что игровые залы работали под видом заведений общественного питания. Автоматы с программным обеспечением, позволяющим осуществлять игровой процесс через интернет, были замаскированы под платежные терминалы. К игре допускались только постоянные и проверенные клиенты.

- При обысках по местам проживания предполагаемых организаторов незаконного бизнеса изъяты игровые терминалы, сотовые телефоны, компьютеры, а также денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, - сообщила Ирина Волк.

Добавим, что расследованием уголовного дела занимается ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В ведомстве рассказали, что организатором является 39-летний житель Красноярска. Он сговорился с двумя братьями и тремя приятелями. Все шестеро подозреваемых задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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