ВТБ запускает автомобильный маркетплейс

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:16:13+03:00

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ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный маркетплейс. На сайте vtb.ru клиентам представлен каталог, который объединяет более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок. Клиенты могут забронировать машину у дилера, оформить по двум документам заявку на автокредит и затем приобрести транспортное средство в автосалоне.

Все представленные на сайте автомобили доступны к продаже автосалонах. Для того чтобы воспользоваться каталогом ВТБ необходимо в разделе «Автокредиты» перейти по ссылке «Выбрать автомобиль». После чего клиенту доступен список марок транспортных средств, регион их продажи и полные характеристики. Проект реализован по всей стране.

Запуск каталога на сайте – первый шаг к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для клиентов и партнеров. Уже в этом году банк планирует реализовать полностью цифровой способ получения автокредита, благодаря которому средства будут моментально переведены клиенту на счет, а машину можно будет забрать сразу в автосалоне. В настоящее время ВТБ ведет разработку полной концепции проекта, после чего примет финальное решение о его запуске и функционале.

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ».

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