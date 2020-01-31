31 Янв. 2020 2020-01-31T13:03:50+03:00

В Туве на 19-летнюю маму напали с ножом прямо в коридоре Республиканской больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кызыле на 19-летнюю женщину напали прямо в коридоре Республиканской больницы №1, на глазах многочисленных свидетелей. Она находилась в медицинском учреждении, потому что ухаживала за своим заболевшим маленьким ребенком.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, ЧП произошло накануне, 30 января, в 16:35. Нападавший – 23-летний сожитель молодой женщины, житель Улуг-Хемского района. Он приехал навестить ее, привез с собой кухонный нож, им он нанес пострадавшей несколько колото-резаных ран.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол взял расследование этого дела под особый контроль. О состоянии девушки он сообщает в социальных сетях: «Из реанимации ее утром перевели в палату. С ребенком, которому нужно удалить рубцы от ожогов, находится бабушка. Операция пройдет в плановом режиме. Попросил персонал больницы и также соцслужбы окружить заботой пострадавшую семью, пригласить психологов и вообще оказать всю необходимую поддержку, особенно малышу».

Глава республики поблагодарил врачей и охранников больницы за оперативные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU