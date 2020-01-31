2020-01-31T12:27:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша. Фото: пресс-служба ГИБДД
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Сегодня днем, 31 января, на 1075 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Иланском районе произошла авария, унесшая жизнь человека. В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что автомобиль «Фольксваген Поло» влобовую столкнулся с автомобилем «Черри Тигго».

В результате водитель «Фольксвагена», 23-летняя девушка, погибла на месте. Судя по фотографии, у нее просто не было шансов выжить: удар был настолько сильный, что снесло всю переднюю часть иномарки. На заднем сидении находились два малыша, одному год, другому два. Они получили травмы, но остались живы. Их доставили в больницу. Кроме того, госпитализирован и водитель второго автомобиля.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Для этого наверняка понадобится провести ряд экспертиз и уточнить, кто их двух водителей нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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