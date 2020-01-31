31 Янв. 2020 2020-01-31T11:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый торговый комплекс планируют построить на Взлетке в Красноярске. На карте это участок между улицей 78 Добровольческой бригады и парком 400-летия города. По факту – пустырь, много лет огороженный забором. Площадь участка – более 8,2 тысяч квадратных метров.

Информация появилась на сайте городской администрации, в разделе, посвященном публичным слушаниям. То есть чтобы начать строительство нового ТРЦ, инвестору нужно еще заручиться поддержкой горожан. Они должны решить: согласиться или нет на отклонение от предельных параметров отступления от красной линии.

Публичные слушания проходят с 29 января по 26 февраля. Однако уже сейчас жители Взлетки довольно критично относятся к идее возвести у себя под боком очередное торговое многоэтажное здание. По количеству ТЦ микрорайон и так считается одним из самых насыщенных. К тому же ранее на этом месте планировалось создать сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU