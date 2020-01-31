В Красноярске невероятно обаятельный кот удивляет всех своими модельными талантами

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:06:19+03:00

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Семилетний Пуся – это невероятно милый и артистичный котик, который очаровывает всех с первой секунды знакомства. А его хозяин уже подумывает завести аккаунт в Instagram. Для кота. С такими модельными данными и способностями у Пусеньки есть все шансы для того, чтобы стать звездой.

Маловат стульчик Фото: личный архив

Пуся живет в любви и заботе. Очень чувствительный котик и не любит, когда ему приходит покидать дом (например, когда хозяин уезжает в отпуск). На время его берут друзья семьи. А это так волнительно!

Завораживающий взгляд Фото: личный архив

Поскольку кошки очень прозорливые создания, свою озабоченность Пуся начинает показывать заранее. Может даже притвориться мертвым. Чтобы уж наверняка!

А как мило он играет со своими игрушками! Когда устает, то всем видом дает это понять.

Устал парень Фото: личный архив

Он не прячется от объектива фотоаппарата, как многие другие коты. Наоборот, начинает позировать. Еще и подмигивает.

А какие у Пуси усы! Усищи!

А еще Пусенька участвует в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та» на сайте kp.ru. Начать голосовать за этого милого, артистичного котика (или другого участника) можно уже завтра, 1 февраля. Оставлять свои лайки под фотографиями наших милых конкурсантов можно по 10 февраля.

Всегда готов позировать! Фото: личный архив

11-13 февраля – подведем итоги голосования.

Кто же станет победителем? Это 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда» - Красноярск.

А 14 февраля приглашаем наших финалистов на торжественное награждение (время и место сообщим позже), где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Где устал, там и лег Фото: личный архив

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

Партнер проекта - ЭКОМЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU